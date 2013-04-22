Двухминутное видео с мужчиной лет > 50

Для сайта посвященной лечение низкого роста человека, требуется записать двух минутное видио, с мужчиной лет 50-70 в врачебном халате, которые в течение двух минутах вкраце расскажет о методике .

С исполнителя требуется:

1)актер

2)интерьер поликленики\ больнице - (можно и дома но выглядеть должно как в больнице)

3) запись видео обращение.

4)Готовый качественный видео монтаж