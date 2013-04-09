http://www.youtube.com/watch?v=wlR_meijy14 аналог только с нашим логотипом
Создание промовидеоролика
для стартапа нужно создать видеоролик, короткий, что-то вирусного типа, чтоб было и информативно и кратко.
Суть и смысл ролика кину в почту или личку.
Длина ролика - короткий, примерно 15-30 секунд. Ролик, повествующий о сути проекта и о том, для чего проект и что можно в проекте сделать.
Заявки фрилансеров
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