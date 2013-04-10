Требуется создать рекламный видеоролик. Тематика - интернет-провайдинг.

Две версии, 20 и 30 секунд (обсуждается), видеоряд подобный, просто для разных по длительности рекламных блоков. Есть готовые исполнения этой задачи в AfterEffect, нужно сделать лучше. Вышлю по запросу.

В задачу входит в т.ч. поработать над текстом по переданным материалам (рекламные флаеры, КП и сайт), составить речевку для ролика ибо четкого ТЗ нет.

Из той же звуковой дорожки собрать ролик для радио, оплата отдельно.

Абсолютной аутентичности не требуется, можно ээ... "делать по аналогии" от проверенных и правильных решений ;)

Есть человек на озвучку, но желательно решить все комплексно.