Создание видео инсталляции проекции на здание

Нужен ролик проекции на здание длительностью 50-60 секунд в античном стиле, фото прилагаются(ваша коррекция в случае надобности). Концепция: коллоны (можно только 4 возле входа-красных ворот, на остальных- различные эффекты) разрушаются крупными кусками(исключая прямоугольные плиты)высвобождая каменные статуи греческих богинь во весь рост коллоны, которые после постепенно начинают оживать-открывают глаза, двигают руками и пр. Затем приобретают цвет, становятся женщинами и заходят внутрь.Можно добавить что-нибудь от себя в начале или в конце. Ролик должен постепенно увеличивать динамику.Возможно в конце сделать взрыв и звезды в космосе, двигающиеся внутрь здания. Все должно быть эстетично и выдержано в одном стиле. Компьютерные куклы не пойдут, женщины должны быть реальными!