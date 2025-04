Рендер видео в Adobe After Effects CS4

Необходимо конвертировать готовый проект Adobe After Effects CS4 (18 mb, 59.25 секунд, c использованием плагина Trapcode Particular) в видео с расширением .mov

Мощности нашего компьютера не хватает для этой работы одновременно с выполнением других задач. :)))

Почему-то сайт не хачет загружать архив с проектом, так что, он будет выслан выбранному исполнителю.