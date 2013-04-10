Запись телеэфира

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок109 просмотров

Задача:

записать вечерний эфир телеканала в следующих городах

Донецк

Днепропетровск

Запорожье

Одесса

Харьков

Черкассы

Львов

с 11.04 по 19.04

(просьба откликнуться людей, проживающих в выше перечисленных городах)

12 лет назад
mkostuchenko
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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