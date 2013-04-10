Для сайта посвященной лечение низкого роста человека, требуется записать двух минутное видио, с мужчиной лет 50-70 в врачебном халате, которые в течение двух минутах вкраце расскажет о методике . С исполнителя требуется: ...
Запись телеэфира
Задача:
записать вечерний эфир телеканала в следующих городах
Донецк
Днепропетровск
Запорожье
Одесса
Харьков
Черкассы
Львов
с 11.04 по 19.04
(просьба откликнуться людей, проживающих в выше перечисленных городах)
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