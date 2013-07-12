Видеоролик

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Завершен13 заявок190 просмотров

Рекламный видеоролик 10 секунд. + несколько его адаптаций под размеры.

12 лет назад
gomer66
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Omsk55
Артём 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$100
1 день
Хорошо поработали.
Всё гуд!!!!!!!!!!!

Заявки фрилансеров

Omsk55
Артём 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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