Рекламный видеоролик 10 секунд. + несколько его адаптаций под размеры.
Наложить текст на видеоролик с youtube
Требуется обработать ролик http://www.youtube.com/watch?v=wCGFmUfpmvM, чтобы потом разместить его на сайте. В первую очередь нужно заменить английский текст в ролике на русский, текст мы предоставим. Затем планируется наложить на ролик озвучку диктора, рассматриваем 2 варианта: мы сами записываем озвучку, а вы ее накладываете на ролик или же это делаете полностью вы (и озвучку, и наложение).
Ждем ваших предложений, можно сделать только первую часть (заменить текст)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно создать простую видео инструкцию для покупателей, как пользоваться сайтом (заказ, оплата), для размещения на сайте интернет-магазина www.bambino39.ru Пример: http://ladoshki39.ru/kak_sdelat_zakazВидеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $12
Задача: записать вечерний эфир телеканала в следующих городах Донецк Днепропетровск Запорожье Одесса Харьков Черкассы Львов с 11.04 по 19.04 (просьба откликнуться ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт12 лет назад
Для сайта посвященной лечение низкого роста человека, требуется записать двух минутное видио, с мужчиной лет 50-70 в врачебном халате, которые в течение двух минутах вкраце расскажет о методике . С исполнителя требуется: ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Требуется создать рекламный видеоролик. Тематика - интернет-провайдинг. Две версии, 20 и 30 секунд (обсуждается), видеоряд подобный, просто для разных по длительности рекламных блоков. Есть готовые исполнения этой задачи в AfterEffect, нужно сделать лучше. Вышлю ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте нужен рекламный видео ролик ! по фоткам и картинкам)))Видеомонтаж16 заявокЗакрыт12 лет назад
для стартапа нужно создать видеоролик, короткий, что-то вирусного типа, чтоб было и информативно и кратко. Суть и смысл ролика кину в почту или личку. Длина ролика - короткий, примерно 15-30 ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать два видеоролика - инструкции пользования системой, аналогичных тем, что размещены тут: http://www.zzap.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.ashx Сценарий предоставлю откликнувшимся.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать промо ролики для детективного агентства. Красивые, эффектные, с умом. Такие чтоб и на сайт можно было поставить и в интернете разбросать для рекламы. Цель роликов убедить потенциальных клиентов воспользоваться услугами агентства. ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать видеоролик из захваченного с экрана компьютера видео, веб на 2 минуты. Желательно также (но не обязательно), чтобы исполнитель смог его озвучить. Пишите цену за минуту ролика отдельно за само видео (захват и ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт12 лет назад