Требуется помощь по установке Wowza Media Server

Требуется обработать ролик http://www.youtube.com/watch?v=wCGFmUfpmvM, чтобы потом разместить его на сайте. В первую очередь нужно заменить английский текст в ролике на русский, текст мы предоставим. Затем планируется наложить на ролик озвучку диктора, рассматриваем 2 варианта: мы ...