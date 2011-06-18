Обработка и прорисовка Электронных сигарет IQ

Требуется изготовление макета для листовки(А5),для компании по продаже металлопластиковых окон. Листовка должна быть эффектной,красивой,креативной,нести смысловую нагрузку,и подталкивать людей к заказам) Макет должен быть одинаково хорош как для цветной так и для чёрно белой печати. В приложении логотип компании.