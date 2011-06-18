Обработка и прорисовка Электронных сигарет IQ

Требуется изготовление макета для листовки(А5),для компании по продаже металлопластиковых окон. Листовка должна быть эффектной,красивой,креативной,нести смысловую нагрузку,и подталкивать людей к заказам) Макет должен быть одинаково хорош как для цветной так и для чёрно белой печати. В приложении логотип компании.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта представителя бренда в России необходимо отрисовать несколько сигарет и обработать несколько коллажей по продукции компании.
В общем итоге - порядка 10-11 картинок для сайта www.c-iq.ru.
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