Верстальщик под CMS

Нужен хороший верстальщик со знанием Ajax
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Нужен верстальщик со знанием критериев верстки под следующие движки:
HostCMS
AboCMS - ПРИОРИТЕТНО!
1c-Bitrix
Joomla
WordPress
Возможно не все, но одну из указанных должен знать на уровне верстки, интеграции, настройки и при необходимости доработки функционала.
Опыт работы от 1 года, обязательно наличие не менее 10 выполненных проектов на конкретной ЦМС.
Наличие активных каналов связи (скайп, ася, мыло, телефон)!
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