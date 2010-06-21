Верстальщик под CMS

$500
HTML-версткаЗакрыт10 заявок467 просмотров
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Нужен верстальщик со знанием критериев верстки под следующие движки:

HostCMS

AboCMS - ПРИОРИТЕТНО!

1c-Bitrix

Joomla

WordPress

Возможно не все, но одну из указанных должен знать на уровне верстки, интеграции, настройки и при необходимости доработки функционала.

Опыт работы от 1 года, обязательно наличие не менее 10 выполненных проектов на конкретной ЦМС.

Наличие активных каналов связи (скайп, ася, мыло, телефон)!

13 лет назад
pioneris
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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