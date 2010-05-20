Web-Разроботчик

Нужен хороший верстальщик со знанием Ajax
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Мы ищем работников на удаленную работу. Ваши знания: html, css, php, MySQL, flash, Photoshop (Разработка графических имиджей), javascript (в основном скрипты будут вам предоставлены).
Мы вам будем платить за законченную работу в зависимости от качества работы, количества страниц и быстроты сделанного проекта. Вы должны закончить вебсайт 5-ти страниц не более чем за 3-4 дня. Быстрота работы - самая важная критерия для нас. Ну и конечно качество.
Чтобы принять вас на работу с нами, нам нужно увидеть примеры ваших уже разработанных сайтов. Чем больше своих сайтов вы нам покажете, тем легче нам будет решить насчет вашей кандидатуры.
Пожалуйста пришлите примеры своих законченных работ и ответьте на эти вопросы:
1) Пишете и читаете ли вы по-английски? Если да, то ответьте на это письмо по-английски; так нам будет намного легче работать с вами.
2) Сколько времени вам потребуется завершить сайт 5-ти страниц? Сможете ли вы его сделать за 3 дня? 2 дня?
3) Какая плата будет вам подходящей за сайт 5-ти страниц? 7 страниц? 10 страниц?
Мы ждем вашего ответа и надеямся, что мы сможем работать вместе.
Диана Снегова
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