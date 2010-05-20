Web-Разроботчик

$1000
HTML-версткаЗакрыт5 заявок294 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Мы ищем работников на удаленную работу. Ваши знания: html, css, php, MySQL, flash, Photoshop (Разработка графических имиджей), javascript (в основном скрипты будут вам предоставлены).

Мы вам будем платить за законченную работу в зависимости от качества работы, количества страниц и быстроты сделанного проекта. Вы должны закончить вебсайт 5-ти страниц не более чем за 3-4 дня. Быстрота работы - самая важная критерия для нас. Ну и конечно качество.

Чтобы принять вас на работу с нами, нам нужно увидеть примеры ваших уже разработанных сайтов. Чем больше своих сайтов вы нам покажете, тем легче нам будет решить насчет вашей кандидатуры.

Пожалуйста пришлите примеры своих законченных работ и ответьте на эти вопросы:

1) Пишете и читаете ли вы по-английски? Если да, то ответьте на это письмо по-английски; так нам будет намного легче работать с вами.

2) Сколько времени вам потребуется завершить сайт 5-ти страниц? Сможете ли вы его сделать за 3 дня? 2 дня?

3) Какая плата будет вам подходящей за сайт 5-ти страниц? 7 страниц? 10 страниц?

Мы ждем вашего ответа и надеямся, что мы сможем работать вместе.

Диана Снегова

[email protected]

14 лет назад
dianasnegova
42 годаСША
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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