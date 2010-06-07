Требуется верстальщик для JBoard Ver.3

Требуется верстальщик

На постоянную удаленную работу требуется верстальщик шаблонов для движка доски объявлений JBoard Ver.3 из готовых PSD-макетов или шаблонов от cms joomla и dle, то есть берется шаблон от joomla и одевается на на движок JBoard Ver.3.

Требования к верстке: кроссбраузерность, валидность кода, div-ная верстка.

Требования к работнику: Ответственность, Оперативность, постоянная связь по ICQ при возможности и по skype.

Нужно срочно.

Уважаемые спецы своего дела перед тем как писать мне, посмотрите про движок JBoard Ver.3, не возникнут ли у вас сложности, сможете ли работать с данной cms.

аська 291983399