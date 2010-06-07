Требуется верстальщик для JBoard Ver.3

Нужен верстальщик со знанием критериев верстки под следующие движки: HostCMS AboCMS - ПРИОРИТЕТНО! 1c-Bitrix Joomla WordPress Возможно не все, но одну из указанных должен знать на уровне верстки, интеграции, настройки и при необходимости доработки функционала. Опыт работы от 1 года, обязательно наличие ...
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Требуется верстальщик
На постоянную удаленную работу требуется верстальщик шаблонов для движка доски объявлений JBoard Ver.3 из готовых PSD-макетов или шаблонов от cms joomla и dle, то есть берется шаблон от joomla и одевается на на движок JBoard Ver.3.
Требования к верстке: кроссбраузерность, валидность кода, div-ная верстка.
Требования к работнику: Ответственность, Оперативность, постоянная связь по ICQ при возможности и по skype.
Нужно срочно.
Уважаемые спецы своего дела перед тем как писать мне, посмотрите про движок JBoard Ver.3, не возникнут ли у вас сложности, сможете ли работать с данной cms.
аська 291983399
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