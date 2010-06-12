HTML-верстальщик для постоянного сотрудничества

Для 2 небольших проектов требуется верстальщик. Оплата попроектная, если сработаемся - дальнейшее сотрудничество.

Требования:

- Стандартно: кроссбраузерная верстка (X)HTML+CSS, и т.п.

- Ответственность

- Профессионализм

- Доступность (минимум - ответ на письма в течении 24 часов, в идеале - периодическая доступность в icq/skype в рабочее время в течении дня)

Оплата по окончанию или поэтапно (в дальнейшем возможна работа по предоплате). Жду предложений с примерами работ и ориентиром по цене, выбранным исполнителям вышлю пример макета на оценку.