Требуется HTML-верстальщик

Требуется верстальщик для сопровождения проекта http://uslugu4u.ru
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График работы: Плавающий, после лета, возможно в офисе.
Занятость: Частичная, после лета полная.
Требования:
Возраст: от 20
Знание ин.языка: Английский (обьязательно), другие приветствуются
Опыт работы в данной области: 1-2 года
Требования к кандидату:
• Валидная кроссбраузерная XHTML/CSS верстка (стандарт W3C).
• Умение верстать блочно, валидно;
• 100% соответствие вёрстки с дизайном;
• Отличные знания JavaScript, в частности фреймверк jQuery(jQuery UI). Настройка существующих плагинов под него, написание собственных.
• Умение документировать свой код;
• Умение планировать и оценивать свои задачи.
Обязанности:
• Вёрстка
• Рабочие дни плавающие, в зависимости от заказов, 8-часовой рабочий день, по удалённой системе, месторасположение не имеет значения, но предпочтительней Москва. При подборе кандидатов в первую очередь оценивается профессионализм и исполнительность.
• неделя испытательный срок, далее ставка + бонусы от выработки и качества работы.
• Доступ к стабильному широкополосному интернету обязателен.
Оплата по факту.
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