Веб-технолог

$400
HTML-версткаЗакрыт10 заявок254 просмотра
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На постоянную удаленную работу ищем ответственного и компетентного сотрудника

Требования:

- качественный уровень знаний HTML, CSS;

- Понимание принципов нарезки и верстки

- Опыт работы с графическими и векторными редакторами.

- пунктуальность, аккуратность, внимательность к деталям;

- грамотная устная и письменная речь;

- умение быстро и качественно работать.

Желательно:

- владение PHP, MySQL, XML;

- опыт работы с CMS Drupal

Обязанности:

- Поддержка и обновление существующих интернет-проектов.

- "Нарезка" макетов новых сайтов.

- Наполнение сайтов контентом.

14 лет назад
sd
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
год назад
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