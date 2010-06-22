HTML-верстальщик

$1000
HTML-версткаЗакрыт5 заявок353 просмотра
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На постоянную удаленную работу ищем кодера.

Нужны знания

- HTML

- CSS

- JavaScript

В плюсе будут

- английский язык

- опыт создания шаблонов для CMS

Задачи: подключение шаблонов к собственной CMS, верстка.

З/п: 18-25 тыс. рублей

HTML
13 лет назад
sfetiskin
Ооо 
88 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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