Требуется верстальщик.

Крупная веб-студия ищет на постоянную работу верстальщика по Bitrix. У нас работают более 20 удалённых сотрудников: программисты, дизайнеры, верстальщики, тестировщики. Отличные возможности карьерного роста. Требования: - адекватность - умение верстать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Знание jQuery, jQueryUI + HTML CSS (обязательно) ZendFramework, ORM Doctrine (желательно). Отбор по резюме + собеседование. Прошу отсылать свои резюме e-mail [email protected]. На тестовый период з\п - 350, потом с увеличением.
Нужен человек из Республики Беларусь.
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