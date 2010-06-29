Требуется верстальщик.

Из Москвы. Для постоянной работы по совместительству в рекламное агентство. Пожалуйста, присылайте на посту примеры работ. Также указывайте CMS на которые верстаете, цены и телефон. ВЕРСТАЛЬЩИКАМ НА СОБСТВЕННЫХ CMS ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ Оплата по факту выполнения работы, ...