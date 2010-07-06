Требуется верстальщик под Joomla 1.5

Требуется верстальщик для постоянного сотрудничества (2-5 шаблонов в месяц). Верстка только под Джумлу 1.5, div+CSS, обычно несложные жесткие (не резиновые) макеты. Хотя и "резина" бывает, но редко. Как строится работа – присылаем PSD-макет, подробное ТЗ и админский доступ в установленную заранее Джумлу + FTP-аккаунт. Обсуждаем цену и сроки. Нужно разместить в Joomla сверстанный шаблон и иногда (если требуется по функционалу) настроить доп.модули. Платим перечислением на кошелек WMZ (WMR). Возможны другие формы оплаты - по запросу.

Изредка еще требуется несложное PHP-программирование, скажем, доработать форму обратной связи и т.п.

Детали сотрудничества – через личные сообщения.

------- Добавление - детали сотрудничества --------

Требуется человек который:

1) Умеет кроссбраузерно и аккуратно верстать под Джумла 1.5. Другие CMS (пока) не интересуют.

2) Знает PHP и может при необходимости поправить/переписать код модуля.

3) Может найти/инсталлировать/настроить необходимый для функционала сайта модуль.

4) Регулярно доступен, т.е. не пропадает надолго без предупреждения.

5) Имеет достаточное количество времени для работы (т.е. если вы крутой спец, который постоянно завален заказами, то... у нас нет времени по две недели ждать когда человек освободится).

6) Называет реальные сроки и придерживается их. Т.е. если вы обещаете сделать работу за 3 дня, то я должен понимать, что через 3 дня получу готовую на 100% работу, а не заготовку, которую потом еще две недели шлифовать нужно. Т.е. учитываем при расчете время для доработки, если она нужна.

7) Работает с нами по ценам чуть ниже "среднерыночных", как с постоянными заказчиками. Средние цены нам известны, так как давно занимаемся веб-разработкой.

Все пункты (1-7) являются обязательными!

С нашей стороны - своевременная полная оплата и отзывы. Кстати, даже если нам не нравится, как сделана работа (если она сделана) - заплатим все равно 100% оговоренной суммы. Но отзыв будет - какой заслужили (или никакого). И на перспективах дальнейшего сотрудничества скажется, конечно.

Пишите в ЛС, skype: zigfrid_n, ICQ UIN: 299906855.