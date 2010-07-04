В дизайнерскую студию требуются html верстак

Нашей студии требуется html верстак.

Что вам необходимо для этого:

-Портфолио(не менее 1 полной страницы)

-Иметь опыт более 3-5 лет

-Уметь верстать дизайны на любые Системы(ucoz, joomla и т.д.)

Первый заказ будет не оплачиваемый, так как он будет верстаться для нашей студии. Если вас устраивает такое предложение оставляйте свои вакансии