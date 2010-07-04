В дизайнерскую студию требуются html верстак

$90
HTML-версткаЗакрыт9 заявок252 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нашей студии требуется html верстак.

Что вам необходимо для этого:

-Портфолио(не менее 1 полной страницы)

-Иметь опыт более 3-5 лет

-Уметь верстать дизайны на любые Системы(ucoz, joomla и т.д.)

Первый заказ будет не оплачиваемый, так как он будет верстаться для нашей студии. Если вас устраивает такое предложение оставляйте свои вакансии

HTML
13 лет назад
WebSeach
Иван 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Frontend Developer

    Требования к кандидату Знать и уметь использовать: - CSS3, HTML5, SASS, jQuery - Адаптация дизайна под CMS: Joomla, Wordpress - Блочная (div), табличная (table) или смешанная - Резиновая или фиксированная - SE-оптимизированная - Соблюдение стандартов W3C - Кроссбраузерность: IE 8+, Firefox 3+, Opera ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удаленый верстальщик Bitrix

    $700

    Крупная веб-студия ищет на постоянную работу верстальщика по Bitrix. У нас работают более 20 удалённых сотрудников: программисты, дизайнеры, верстальщики, тестировщики. Отличные возможности карьерного роста. Требования: - адекватность - умение верстать ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Front-end разработчик/верстальщик

    Ищем грамотного и ответственного HTML/CSS+JS разработчика/верстальщика, способно оперативно и качестенно делать валидную дивовую верстку пиксель в пиксель с элементами на JS (в первую очередь jQuery). В идекле: понимание концепциии View/Layout в Ruby on Rails, знание ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстальщик на постоянную работу

    $600

    Срочно ищется верстальщик, способный верстать быстро, валидно, дивно, кроссбраузерно. Работа удаленная на американскую компанию. Зарплата $150/нед. Ставка. Обязательное условие -- знание английского. Связь по E-Mail либо ICQ, личку не читаю... писать исключительно на английском e-mail: duviamedia [at] gmail.com ICQ: 480 nine ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный HTML-верстальщик

    Здравствуйте. Нуждаемся в надежном верстальщике. Проживание только в Беларуси, Минск! Требования и навыки: - Кроссбраузерная, семантичная верстка. - Умение работать с нестандартными шрифтами. - Полностью валидная вёрстка! Работы в портфолио будут проверяться с помощью http://validator.w3.org/ и http://jigsaw.w3.org/css-validator/ - Пунктуальность Условия оплаты: - Работа сдельная(нал/безнал/WMZ ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен человек для частой верстки

    В общем нужен человек с умением кросс-браузерной верстки. Желательно сразу в заявке покажите пример вашей работы. Нужен человек знакомый с классами joomla 1.5, или желающий познакомиться)) В будущем будет немало заказов именно таких, с использование стандартных классов ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстальщик.

    $500

    Знание jQuery, jQueryUI + HTML CSS (обязательно) ZendFramework, ORM Doctrine (желательно). Отбор по резюме + собеседование. Прошу отсылать свои резюме e-mail [email protected]. На тестовый период з\п - 350, потом с увеличением. Нужен человек из Республики ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик

    $500

    Из Москвы. Для постоянной работы по совместительству в рекламное агентство. Пожалуйста, присылайте на посту примеры работ. Также указывайте CMS на которые верстаете, цены и телефон. ВЕРСТАЛЬЩИКАМ НА СОБСТВЕННЫХ CMS ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ Оплата по факту выполнения работы, ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • HTML верстальщик

    Здравствуйте. Команде Bright Studio требуется HTML верстальщик. Возможна удалённая работа (Оплата с помощью Яндекс Денег). Требования к кандидатам: - Умение создавать блочную кроссбраузерную вёрстку. - Полностью валидная вёрстка! Работы в портфолио будут проверяться с помощью http://validator.w3.org/ и http://jigsaw.w3.org/css-validator/ - Пунктуальность Условия ...

    HTML
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный верстальщик

    $200

    Здравствуйте! Наша веб-студия крайне нуждается в надежном верстальщике, который сечёт фишку. Навыки: - Кроссбраузерная, семантичная верстка. - Умение работать с нестандартными шрифтами (Cufon, FontFace). - Отсутствие чувства отвращения к чужой верстке (умение разбираться в чужой верстке). Оплата помесячно.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад