Требуется HTML coder/PHP developer

Нашей студии требуется html верстак. Что вам необходимо для этого: -Портфолио(не менее 1 полной страницы) -Иметь опыт более 3-5 лет -Уметь верстать дизайны на любые Системы(ucoz, joomla и т.д.) Первый заказ будет не оплачиваемый, так как он будет верстаться для ...