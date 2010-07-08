Требуется html-верстальщик

HTML-версткаЗакрыт24 заявки351 просмотр
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Требуется верстальщик с навыками кроссбраузерной резиновой верстки, на постоянную основу.

В отзыве указывайте примерную стоимость и ссылки на примеры верстки.

HTML
13 лет назад
orient
Гость 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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