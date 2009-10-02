7 лет профессионально работаю с Delphi и базами данных (Paradox, MS SQL Server, Firebird, MySQL).
1 год участвую в разработках сайтов PHP+MySQL
В целях повышения квалификации, не прочь поучавствовать в проектах и использованием .Net и C#. К сожалению, знаниями вданной среде не обладаю, но имеется большое желание и высокая обучаемость.
Отзывы заказчиков
$100
0 баллов
14 лет назад
Совершенно не рекомендую никому! Человек обещал сделать за два дня модуль, прошел уже месяц, ничего не сделано. Больше ждать немогу. Рекомендую тем кто готов месяц нервов потратить и времени!)
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1713
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $500
от 10 дней
#3163
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
от $10
от 1 дня
#3380
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 10 дней
#5232