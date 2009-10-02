7 лет профессионально работаю с Delphi и базами данных (Paradox, MS SQL Server, Firebird, MySQL).

1 год участвую в разработках сайтов PHP+MySQL

В целях повышения квалификации, не прочь поучавствовать в проектах и использованием .Net и C#. К сожалению, знаниями вданной среде не обладаю, но имеется большое желание и высокая обучаемость.