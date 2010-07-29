Верстальщик в компанию Syncopate

Физкульт-алоха! Компания Syncopate разрабатывает интереснейшую социально-игровую площадку, над ее реализацией уже трудится высококвалифицированный штат программистов и главный дизайнер. Работа интересная и весь коллектив увлеченно разрабатывает и параллельно предлагает свои идеи, но объем работы таков, что наши чудо веб-программисты закапываются, а надо выводить продукт на рынок! Им в помощь нужен ты — верстальщик\программист.

Идеальный портрет кандидата:

— желание работать в команде;

— любовь к деталям;

— отсутствие в лексиконе (и голове) таких слов, как: «заморачиваться», «париться» и т.д.

— общительный и открытый человек;

— умение отстаивать свою точку зрения;

— стремление к новым знаниям;

— ищущий себе место на ближайшие лет пять, а не подработку на лето;

— ОГРОМНЫМ плюсом будет умение верстать :D

Требования к кандидату:

— Валидная верстка по стандартам HTML 4 (Strict), XHTML;

— знание особенностей верстки под разные браузеры;

— уверенное владение CSS1 и CSS2;

— хорошее знание Javascript (знание особенностей браузеров, ООП, написание своих компонентов), владение фреймворками jQuery и Prototype;

— дополнительными преимуществами будет знание XML+XSL(T), а также стандартов HTML5;

— опыт работы более 3-х лет и наличие портфолио - обязательно;

— предлагать лучшие решения (необычные js скрипты и т.д.);

— дьявольская дотошность;

Обязанности:

— Верстка макетов на основе лейаутов полученных от дизайнера;

— Интеграция макета в систему.

Условия:

— график ПН-ПТ ("как все" 10—19," трудно просыпаюсь с утра" 11-∞);

— рабочее место комплектуется согласно желанию (здравому) кандидата

— в шаговой доступности от ст.м.Савеловская

Гарантируем:

— интересную, стабильную работу (все что создается, сразу внедряется);

— сплоченный коллектив (>15 человек);

— получение опыта от «старшего» брата программиста;

— достойную оплату (обсуждается отдельно с каждым кандидатом и зависит от обязанностей и опыта).

Присылайте резюме на почту: [email protected]