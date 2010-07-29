Верстальщик в компанию Syncopate

Добрый день Есть небольшой объем работ для верстальщика, в среднем от 2 до 5 заказов в месяц. Оплата от 20 до 50 долларов, в зависимости от сложности макета. Срок изготовления 1-2 дня, валидно и ...
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Физкульт-алоха! Компания Syncopate разрабатывает интереснейшую социально-игровую площадку, над ее реализацией уже трудится высококвалифицированный штат программистов и главный дизайнер. Работа интересная и весь коллектив увлеченно разрабатывает и параллельно предлагает свои идеи, но объем работы таков, что наши чудо веб-программисты закапываются, а надо выводить продукт на рынок! Им в помощь нужен ты — верстальщик\программист.
Идеальный портрет кандидата:
— желание работать в команде;
— любовь к деталям;
— отсутствие в лексиконе (и голове) таких слов, как: «заморачиваться», «париться» и т.д.
— общительный и открытый человек;
— умение отстаивать свою точку зрения;
— стремление к новым знаниям;
— ищущий себе место на ближайшие лет пять, а не подработку на лето;
— ОГРОМНЫМ плюсом будет умение верстать :D
Требования к кандидату:
— Валидная верстка по стандартам HTML 4 (Strict), XHTML;
— знание особенностей верстки под разные браузеры;
— уверенное владение CSS1 и CSS2;
— хорошее знание Javascript (знание особенностей браузеров, ООП, написание своих компонентов), владение фреймворками jQuery и Prototype;
— дополнительными преимуществами будет знание XML+XSL(T), а также стандартов HTML5;
— опыт работы более 3-х лет и наличие портфолио - обязательно;
— предлагать лучшие решения (необычные js скрипты и т.д.);
— дьявольская дотошность;
Обязанности:
— Верстка макетов на основе лейаутов полученных от дизайнера;
— Интеграция макета в систему.
Условия:
— график ПН-ПТ ("как все" 10—19," трудно просыпаюсь с утра" 11-∞);
— рабочее место комплектуется согласно желанию (здравому) кандидата
— в шаговой доступности от ст.м.Савеловская
Гарантируем:
— интересную, стабильную работу (все что создается, сразу внедряется);
— сплоченный коллектив (>15 человек);
— получение опыта от «старшего» брата программиста;
— достойную оплату (обсуждается отдельно с каждым кандидатом и зависит от обязанностей и опыта).
Присылайте резюме на почту: [email protected]
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