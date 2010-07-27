Кодер html+сss

Доброго времени суток, господа. Необходим человек, который занимается версткой шаблонов. Макеты в psd я предоставляю, необходимо будет сделать из него полноценный шаблон. Интересен в первую очередь человек без опыта подобной работы или с минимальным опытом. Сотрудничество планируется очень длительное. Оставляйте ...