Добрый день Есть небольшой объем работ для верстальщика, в среднем от 2 до 5 заказов в месяц. Оплата от 20 до 50 долларов, в зависимости от сложности макета. Срок изготовления 1-2 дня, валидно и ...
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Требуется грамотный верстальщик html+сss. Детали по [email protected] с темой "Кодер html+сss"
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