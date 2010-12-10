Привязать готовую анимацию к сайту. Сделать загрузчик. XML меню
- $50Анимация6 заявокЗакрыт12 лет назад
Знание AS2, AS3/ Срочно.Анимация3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется флеш дизайнер на удаленную работу или в офис. Знания actionscirpt, html, css, растровые векторные редакторы. Суть проекта, анимировать главную страницу сайта. Сделать интересные загрузчик сцены + анимировать следующие элементы. 1. Водоемы, фонтан должен брызгать или вода ...Анимация6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется дизайнер на удаленную работу или в офис. Задача: разработка рекламных объявлений (приложение 1). Знание приложений: Illustrator, Corel, Photoshop.Верстка полиграфии34 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $200
Требуется дизайнер на удаленную работу или в офисе. Задача: разработка рекламных объявлений (приложение 1). Знание прилодений: Illustrator, Corel, Photoshop.Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт12 лет назад
Доработать сайт jomla. Детали можно получить по поче [email protected]Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать флеш перезентацию. Детали по e-mail: [email protected]Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо настроить сайт сделанный на Joomla. Срочно, правок немного. Детали по e-mail info{сабака}artlevy.com.uaВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется копирайтер. Написать текст для раздела услуги компании.Копирайтинг39 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать точную копию сайта http://www.youtailor.eu/configurator/shirt Стоимость и сроки?Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется грамотный верстальщик html+сss. Детали по [email protected] с темой "Кодер html+сss"HTML-верстка15 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать копию интернет-магазина http://santehluxe.ru/, который сделан на движке http://bornet.ru/. От исполнителя требуется доработать купленный движок и привязать к новому дизайну, чтобы он повторял http://santehluxe.ru/. Основные модули, которые были доработаны в основном движке Из очевидных ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется в команду Flash-программист для интересных проектов на постоянное сотрудничество. Помощник штатного Flash-дизайнера.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется flash-дизайнер, программист с головой на постоянное сотрудничество. Смотреть тех. задание. Переписка ведется по эл.почте info[сабака]artlevy.com.uaАнимация7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется иллюстратор. Техническое задание можно получить отправив сообщение с темой "Иллюстратор «Этикетка»" на эл. адрес: [email protected].Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт14 лет назад
Для того чтобы получить техническое задание на разработку Вам необходимо отправить сообщение с темой «3D+Flash» на электронную почту: [email protected].3D-графика8 заявокЗакрыт14 лет назад
Для того чтобы получить техническое задание на разработку Вам необходимо отправить сообщение с темой «Верстка сайта» на электронную почту: [email protected].HTML-верстка20 заявокЗакрыт14 лет назад
Чтобы получить техническое задание на разработку отправьте сообщение с темой «Flash-дизайнер» на эл. почту info(сабака)artlevy.com.ua.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для получения технического задание отправьте письмо с темой «3D дизайнер» на эл. почту [email protected]3D-графика16 заявокЗакрыт14 лет назад
Для получения задания на разработку необходимо отправить сообщение с темой "Flash-технолог" на эл. почту [email protected]Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт14 лет назад