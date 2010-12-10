Необходимо сделать копию интернет-магазина http://santehluxe.ru/, который сделан на движке http://bornet.ru/. От исполнителя требуется доработать купленный движок и привязать к новому дизайну, чтобы он повторял http://santehluxe.ru/. Основные модули, которые были доработаны в основном движке Из очевидных ...