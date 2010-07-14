Ищем верстальщика со знанием java script

Для разработки сайта нужен верстальщик с хорошим знанием jQuery и кроссбраузерной верстки.

Важен опыт (примеры работ - большой плюс).

Для оценки кандидатов, им будет дано простое тестовое задание. Уделите внимание качеству вашего кода: он должен не просто правильно работать, но и быть хорошо написан. При наличии примеров работ (или может кому-то удобней просто пройти интервью) тестовое задание можно не делать.

Обращайтесь по адресу [email protected]

Укажите желаемую оплату. И не бойтесь указать слишком много - нам важно качество работы.

В случае плодотворной работы, возможно сотрудничество в дальнейшем на других проектах.

Удачи!