Верстальщик удаленно

HTML-версткаЗакрыт27 заявок419 просмотров
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Нужен верстальщик.

Требования:

- делать копию 1:1 из PSD, чтобы не приходилось искать косяки и постоянно переписываться. Дали макет, должно быть на выходе в точности такой же.

- опыт

- верстка с комментами в коде

- нормальный код

- валидный код

- кроссбраузерность (обязательно)

- уметь верстать на DIV

- знание JS, Ajax

Процесс:

Даю PSD или ТЗ, с вас цена и срок. После заказа получаю в указанный срок исходники.

Указывайте:

- ссылку на портфолио

- сруднюю стоимость за главную страницу и внутреннюю, а также максимальную цену и из-за чего она может быть такой

Все сообщения, типа "я могу" и т.п. удаляются. Пишите в соответствии с требованиями.

13 лет назад
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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