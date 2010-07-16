Верстальщик удаленно

Для постоянной (удаленной работы) требуется программист (верстальщик, контентщик) по CMS Joomla. Оплата за проект 100-150$, как правило в основном нужно будет верстать, натягивать на цмс Джумла и добавлять контент на САЙТЫ ВИЗИТКИ, небольшое количество страниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен верстальщик.
Требования:
- делать копию 1:1 из PSD, чтобы не приходилось искать косяки и постоянно переписываться. Дали макет, должно быть на выходе в точности такой же.
- опыт
- верстка с комментами в коде
- нормальный код
- валидный код
- кроссбраузерность (обязательно)
- уметь верстать на DIV
- знание JS, Ajax
Процесс:
Даю PSD или ТЗ, с вас цена и срок. После заказа получаю в указанный срок исходники.
Указывайте:
- ссылку на портфолио
- сруднюю стоимость за главную страницу и внутреннюю, а также максимальную цену и из-за чего она может быть такой
Все сообщения, типа "я могу" и т.п. удаляются. Пишите в соответствии с требованиями.
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