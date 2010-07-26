Верстальщик шаблонов для Joomla 1.5

HTML-версткаЗакрыт10 заявок207 просмотров
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Доброго времени суток, господа.

Необходим человек, который занимается версткой шаблонов.

Макеты в psd я предоставляю, необходимо будет сделать из него полноценный шаблон.

Интересен в первую очередь человек без опыта подобной работы или с минимальным опытом.

Сотрудничество планируется очень длительное.

Оставляйте вашу информацию здесь и пишите в аську: 354-814-310.

Об оплате можно будет говорить после собеседования.

Рассмотрю все кандидатуры.

Joomla
13 лет назад
4UDO-DesertWind
Александр 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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