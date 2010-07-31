Программист на постоянную удаленную работу

HTML-версткаЗакрыт16 заявок287 просмотров
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На постоянную удаленную работу требуется программист. Верстка, создание, поддержка и наполнение сайтов. Обещаем много интересных проектов. Оплата фиксрованная в месяц, обсуждается. Нужен ответственный, адекватный исполнитель, который всегда на связи. Ваши предложения и пожелания по оплате.

13 лет назад
nissajem
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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