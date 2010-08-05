Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. В новую веб-студию СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ верстальщик с небольшими навыками дизайнера. Если Вы являетесь таковым и согласны верстать с расчёта примерно 300 рублей за макет (цена оговаривается) - приглашаю на работу, работы очень много и она ждёт Вас. Главное требование - присутствие онлайн. Присылайте свои резюме и контакты (СКАЙП, АСЬКИ) на почту - [email protected]

P.S. Если Вы считаете что Ваш труд стоит дороже - я Вам не навязываюсь, а предлагаю трудоустройство. Давайте будем корректными и обойдёмся без флуда. Это проект для тех, кто хочет иметь постоянную занятость. При работе 8 часов в день люди будут зарабатывать примерно 1000 usd в месяц.

P.P.S. кандидатам будет представлено тестовое задание на компетентность.