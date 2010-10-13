Требуется верстальщик на четверть ставки

**** Вакансия актуальна!

Для выполнения разнообразных задач для клиентов хостинговой компании 2by2host.com на неполную занятость ищем верстальщика, который отлично разбирается в своем деле.

Обязанности:

1. Правка HTML/CSS верстки как самопальных CMS, так и множества других open source движков

2. Написание новых и правка имеющихся js-скриптов, в т.ч. на основе jquery

Занятость: 2 часа в день

Оплата: 200 долл/месяц

Тестового задания выполнять не нужно. Будет достаточно представленных ссылок на примеры вашей верстки/js здесь, в ответах к проекту.