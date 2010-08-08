Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. В новую веб-студию СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ верстальщик с небольшими навыками дизайнера. Если Вы являетесь таковым и согласны верстать с расчёта примерно 300 рублей за макет (цена оговаривается) - приглашаю на работу, ...
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Веб-студии требуется верстальщик, умение работь с CMS и опыт работы обязательны. Проектов много, заказы регулярные.
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