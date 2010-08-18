[Битрикс] Верстальщик/интегратор

**** Вакансия актуальна! Для выполнения разнообразных задач для клиентов хостинговой компании 2by2host.com на неполную занятость ищем верстальщика, который отлично разбирается в своем деле. Обязанности: 1. Правка HTML/CSS верстки как самопальных CMS, так и множества других ...
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Компании, специализирующейся на разработке и поддержке веб-сайтов под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом», требуется верстальщик под Битрикс (удаленная работа).
Основные задачи:
- верстка макетов в PSD;
- создание шаблонов Битрикса из уже готового HTML-кода;
- доработка/доверстывание существующих сайтов.
Требования:
- хорошие навыки верстки (это очевидно);
- базовые знания jQuery;
- навыки обработки изображений;
- готовность работать не менее 4 часов в день;
- постоянный онлайн и возможность общаться голосом по Скайпу/GTalk;
- исполнительность;
- аккуратность, добросовестность и внимание к мелочам;
- хороший русский язык;
- умение отчитываться за свою работу.
Плюсом будут:
- наличие сертификатов 1С-Битрикс;
- опыт разработки под Битрикс и знание API;
- опыт администрирования Linux-серверов.
Зарплата от сдельная от 20000 до 40000 руб. в месяц по результатам тестового задания, исходя из 5-дневной рабочей недели и 8-часового рабочего дня.
Ваши резюме Вы можете присылать на [email protected] с указанием вакансии в теме письма.
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