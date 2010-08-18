[Битрикс] Верстальщик/интегратор

Компании, специализирующейся на разработке и поддержке веб-сайтов под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом», требуется верстальщик под Битрикс (удаленная работа).

Основные задачи:

- верстка макетов в PSD;

- создание шаблонов Битрикса из уже готового HTML-кода;

- доработка/доверстывание существующих сайтов.

Требования:

- хорошие навыки верстки (это очевидно);

- базовые знания jQuery;

- навыки обработки изображений;

- готовность работать не менее 4 часов в день;

- постоянный онлайн и возможность общаться голосом по Скайпу/GTalk;

- исполнительность;

- аккуратность, добросовестность и внимание к мелочам;

- хороший русский язык;

- умение отчитываться за свою работу.

Плюсом будут:

- наличие сертификатов 1С-Битрикс;

- опыт разработки под Битрикс и знание API;

- опыт администрирования Linux-серверов.

Зарплата от сдельная от 20000 до 40000 руб. в месяц по результатам тестового задания, исходя из 5-дневной рабочей недели и 8-часового рабочего дня.

Ваши резюме Вы можете присылать на [email protected] с указанием вакансии в теме письма.