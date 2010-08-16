Требуется верстальщик

HTML-версткаЗакрыт4 заявки211 просмотров
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Требуется верстальщик со знанием: HTML, Smarty, jquery ( валидация, jquery ui ). Верстка форм с client-side валидацией. Удаленная работа.

13 лет назад
naivete
Инна 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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