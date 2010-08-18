Верстальщик сайтов

Ищем:

- профессионального

- качественного

- ответственного

- исполнительного

пускай немного дороже, но чтобы без соплей и вопросов: "а как это сделать?"

Что надо:

- регулярные заказы на верстку сайтов с jquery для modx

- натягивать на цмс modx уметь не обязательно, но будет плюсом

- иногда нужна срочность - доплачиваем!

Лучше из петербурга - можно работать в офисе (ст. м. Московские ворота).

связаться по аське 254965441