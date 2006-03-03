mdomansky

Михаил Доманский mdomansky

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
«I-Tim» — интернет агентство полного цикла, комплексная поддержка бизнеса!

«I-Tim» — интернет агентство полного цикла, комплексная поддержка бизнеса на долгосрочной и взаимовыгодной основе!

Компания специализируется на полном цикле всей рекламной политики заказчика. Обращаясь к нам вы делегируете решение поставленных задач в интернете. Мы делаем:

- web-дизайн, flash-ролики

- оптимизация, продвижение в поисковиках

- копирайт, контентная оптимизация

- электронный PR, информационная поддержка в СМИ

- проведение рекламных кампаний

- web-разработки (базы данных, CMS)

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Отзывы заказчиков
xenumbiz
Андрей 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
18 лет назад
Поиск по сайту на основе Яндекс.XML
Все сделано в соответствии с ТЗ и в обговоренные сроки. В итоге получил то, что и хотел получить.
Четко поставленное ТЗ + обговоренная оплата в срок! Претензий нет.
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