«I-Tim» — интернет агентство полного цикла, комплексная поддержка бизнеса!
«I-Tim» — интернет агентство полного цикла, комплексная поддержка бизнеса на долгосрочной и взаимовыгодной основе!
Компания специализируется на полном цикле всей рекламной политики заказчика. Обращаясь к нам вы делегируете решение поставленных задач в интернете. Мы делаем:
- web-дизайн, flash-ролики
- оптимизация, продвижение в поисковиках
- копирайт, контентная оптимизация
- электронный PR, информационная поддержка в СМИ
- проведение рекламных кампаний
- web-разработки (базы данных, CMS)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Предложение для ПЭК232 просмотра
- Предложение для ПЭК197 просмотров
- Предложение для ПЭК218 просмотров
- Предложение для ПЭК186 просмотров
- Предложение для группы компаний ТСН163 просмотра
- Реклама в БЦ - визитка. сторона 2215 просмотров
- Реклама в БЦ - визитка. сторона 1232 просмотра
- Реклама в БЦ - наклейка225 просмотров
- Буклет по созданию сайтов. сторона 2213 просмотров
- Буклет по созданию сайтов. сторона 1205 просмотров
- Буклет по видеонаблюдению. сторона 2380 просмотров
- Буклет по видеонаблюдению. сторона 1559 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
18 лет назад
Все сделано в соответствии с ТЗ и в обговоренные сроки. В итоге получил то, что и хотел получить.
Ответный отзыв
Четко поставленное ТЗ + обговоренная оплата в срок! Претензий нет.
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