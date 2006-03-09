Для исполнителя (предложения, которые не соответствуют условиям ниже не рассматриваются): 1. Срок выполнения не более 3 дней! 2. Пришлите ОДНУ ссылку на сайт из портфолио макет которого будет отражать качество которое мы получим! А теперь о задаче: Необходимо разработать ...