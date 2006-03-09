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Необходимо разработать макет дизайна и сделать его верстку. Тема сайта - официальный сайт предприятия, занимающегося водолазными и другими работами на гидротехнических сооружениях. В макет входит дизайн страницы заставки и основной страницы, а также дизайн для элементов новости, ...Дизайн сайтов55 заявокЗакрыт15 лет назад
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