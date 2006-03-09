xenumbiz

Андрей xenumbiz

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется программист PHP (Netcat CMS)

    $2000

    Образование: высшее техническое Опыт работы: от 1 года с CMS Netcat Занятость: полная Основные требования: — знание значения таких слов, как PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, Ajax, XML и опыт их использования от 1 года — хорошее знание CMS Netcat, понимание ...

    PHPJavascriptMySQLНаписание статейjQueryAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта

    $500

    Для исполнителя (предложения, которые не соответствуют условиям ниже не рассматриваются): 1. Срок выполнения не более 3 дней! 2. Пришлите ОДНУ ссылку на сайт из портфолио макет которого будет отражать качество которое мы получим! А теперь о задаче: Необходимо разработать ...

    Верстка сайтаДизайн сайта
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта

    $300

    Необходимо разработать макет дизайна и сделать его верстку. Тема сайта - официальный сайт предприятия, занимающегося водолазными и другими работами на гидротехнических сооружениях. В макет входит дизайн страницы заставки и основной страницы, а также дизайн для элементов новости, ...

    Верстка сайтаДизайн сайта
    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поиск по сайту на основе Яндекс.XML

    $10

    Разработать поиск по сайту на основе технологии Яндекс.XML Требования к скрипту: язык - PHP 4 (версия 4.3.2) передача запросов скрипту методом get реализация всего скрипта в одном php файле Назначение скрипта: Отправка xml запросов к сервису Яндекс.XML и обработка и вывод ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
mdomansky
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
18 лет назад
Поиск по сайту на основе Яндекс.XML
Четко поставленное ТЗ + обговоренная оплата в срок! Претензий нет.
Все сделано в соответствии с ТЗ и в обговоренные сроки. В итоге получил то, что и хотел получить.
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