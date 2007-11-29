Inno4ka

Инна Inno4ka

 
37 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Design, programming, SMM

Предоставление услуг по разработке веб-дизайна, веб-программингу, создание и контентная поддержка социальных профилей

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Отзывы заказчиков
numb
Саша 
34 годаИталия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Шаблон сайта на военную тематику
Быстро и качественно.
Svetozor
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$111
10 баллов
16 лет назад
Дизайн для сайта Светозор
Отлично справилась с работой. Хорошо понимает чем отличается дизайн сайта от просто красивой картинки. Задачу правильно выполнила с первого раза, необходимости в исправлениях не возникло.
Очень хороший заказчик. Четко написал задание. Не торопил, дал полную свободу творчества). Приятный в общении, принял работу с первого раза. Никаких проблем с оплатой. Рекомендую.
Ответный отзыв
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$80
10 баллов
16 лет назад
Дизайн для сексшoпа
Качественная работа, доступные цены, высокая скорость...
Работали вместе уже по третьему проекту. С уверенностью могу сказать, что это честный заказчик. Всегда его действия совпадают со словами. Четко ставит задачу, платит без задержек. У меня остались после работы только положительные эмоции. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
zpirit
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Шаблон Интернет-магазина часов для Shop-script
Спасибо за работу!
Спасибо за проект. Все было хорошо
Ответный отзыв
xstr
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Необходимо создать дизайн сайта
Каждый успешный бизнесмен не раскрывает своих секретов, будь то аппаратные, программные или человеческие средства. Но в данном случае не могу не написать. Был заказан дизайн сайта по техническому заданию. Результат превзошел все наши ожидания. Внимание: не поступило НЕ ОДНОГО ЗАМЕЧАНИЯ по дизайну. Все четко выполнено по ТЗ, а самое главное так, как мы хотели – и это при минимуме согласований! Спасибо! Будем заказывать и еще!
Очень довольна работой с Вячеславом. Предоставил четкое ТЗ. Гибкие сроки для создания дизайна, что позволило работать с удовольствием :). Оплата без проблем. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
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Управление проектами
нет отзывов
$10/час
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