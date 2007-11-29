Каждый успешный бизнесмен не раскрывает своих секретов, будь то аппаратные, программные или человеческие средства. Но в данном случае не могу не написать. Был заказан дизайн сайта по техническому заданию. Результат превзошел все наши ожидания. Внимание: не поступило НЕ ОДНОГО ЗАМЕЧАНИЯ по дизайну. Все четко выполнено по ТЗ, а самое главное так, как мы хотели – и это при минимуме согласований! Спасибо! Будем заказывать и еще!