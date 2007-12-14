Дизайн для сексшoпа

Необходимо нарисовать дизайн сайта. Присылайте работы подобной тематики. Все стандартно, красивая шапка, 6-7 элементов меню, основной текстовый блок, блок и 3 последних новостей + footer. Называйте срок и цену. Время - деньги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужен красивый дизайн для сексшопа на базе движка shopscript.
2. Верстка.
3. Прикрутка к движку.
ТЗ специально разделил на 3 пункта. В предложении желательно указывайте, сколько из 3-х пунктов готовы выполнить.
Спасибо.
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