Дизайн для сексшoпа

$250
Дизайн сайтовЗавершен20 заявок285 просмотров
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1. Нужен красивый дизайн для сексшопа на базе движка shopscript.

2. Верстка.

3. Прикрутка к движку.

www.mine-sex.ru

ТЗ специально разделил на 3 пункта. В предложении желательно указывайте, сколько из 3-х пунктов готовы выполнить.

Спасибо.

16 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Inno4ka
Инна 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$80
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Работали вместе уже по третьему проекту. С уверенностью могу сказать, что это честный заказчик. Всегда его действия совпадают со словами. Четко ставит задачу, платит без задержек. У меня остались после работы только положительные эмоции. Всем рекомендую!