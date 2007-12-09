Создание дизайна объемного по информации сайта

Дизайн сайтовЗавершен18 заявок241 просмотр
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Требуется дизайнер для создания объемного информационного портала в сфере недвижимости и туризма.

Хотим легкий, современный, модный дизайн. Срочные сроки изготовления, не заоблачные цены (800 дол не предлагать).

16 лет назад
kievrent
Елена 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
CreaMax
More 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
16 лет назад
5 дней
исполнительный, четкий по датам дизайнер. не подводит. Все делает вовремя, предоставляет эскизы, что очень удобно.
Было очень приятно иметь дело с данным заказчиком...Получил полное, качественное ТЗ, заказчик всегда был на связи и с радостью отвечал на мои вопросы... В целом был рад иметь дело с этим человеком... Спасибо, будем сотрудничать...