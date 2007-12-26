Дизайн сайта - энергетика

$250
Дизайн сайтовЗавершен19 заявок527 просмотров
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#1$

Требуется дизайн для сайта промышленной тематики. Оставляйте ваши предложения. Время ограничено. Во вложении задание. Выбранным участникам вышлю бренд-бук. Предпочтительно без предоплаты.

Дизайн сайта
16 лет назад
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
colorpoints
Ирина 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
Было очень много перетрубаций с логотипом и фирменным стилем, а затем и с дизайном, но Ирина с пониманием к этому отнеслась, работали слаженно, оперативно, мне понравилось. Трое участников продемонстрировали отвратительное отношение к работе и к проекту, ничего не прислали и не реагировали на сообщения, хотя предложение оставили первыми, на их фоне Ирина - просто находка. Рекомендую!
Не первая совместная работа. Все, как и всегда, оперативно и грамотно. Правильно составленное ТЗ, значительно облегчило работу и уменьшило количество корректировок. Оплата в полном объеме и в срок. В общении вежлив и всегда на связи.. Надеюсь продолжить сотрудничество... Всем рекомендую!
Заявки фрилансеров
colorpoints
Ирина 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
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