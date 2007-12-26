Дизайн сайта - энергетика

Было очень много перетрубаций с логотипом и фирменным стилем, а затем и с дизайном, но Ирина с пониманием к этому отнеслась, работали слаженно, оперативно, мне понравилось. Трое участников продемонстрировали отвратительное отношение к работе и к проекту, ничего не прислали и не реагировали на сообщения, хотя предложение оставили первыми, на их фоне Ирина - просто находка. Рекомендую!