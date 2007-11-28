Дизайн портала + Логотип

Прошу прощение за удаленный прежде опубликованный проект, было много не согласных, привожу то же самое с расценками, все кто хотят больше, не пишите, видно, что есть за что платить, но у проекта есть свой бюджет.

Тема проекта - музыка

На портале будет располагаться разделы:

- Ночная жизнь (клубы)

- Радио (в т.ч. on-line)

- Молодые исполнители (не известные, отдельные люди в этйо сфере)

- Города (сборка инфо с первых трех разделов)

- Компания Интермюзик (Intermusic) (продюсирование, организация концертов)

По проекту требуется

- Первая страница (дизайн-рисунок) рисунок или рисунки могут мыть какими угодно, вести должны на разделы портала (кто хочется взяться за эту часть обязательно ссылка на то что можете предложить и как примерно видите эту страницу). 100 у.е.

- Логотип. 50 у.е. (логотип и рисунок на первую страницу желательно делать одному человеку)

- Дизайн раздела Интермюзик - 150 у.е. (информация компании + новости и анонсы)

ТЗ и другая информация по требованию.

icq 332780370

e-mail [email protected]

Алексей

До вечера пятницы (30.11.07) принимаем всех желающих, если раньше найдется идеальный человек по какому-то разделу, я внесу изменения в сообщения, если изменений нет, значит, мы все еще в поиске.