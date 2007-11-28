Дизайн портала + Логотип

Необходим весь комплекс работ по созданию сайта (разработка дизайна, рекомендации по размещению информации, выбору хостинга и т.д.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу прощение за удаленный прежде опубликованный проект, было много не согласных, привожу то же самое с расценками, все кто хотят больше, не пишите, видно, что есть за что платить, но у проекта есть свой бюджет.
Тема проекта - музыка
На портале будет располагаться разделы:
- Ночная жизнь (клубы)
- Радио (в т.ч. on-line)
- Молодые исполнители (не известные, отдельные люди в этйо сфере)
- Города (сборка инфо с первых трех разделов)
- Компания Интермюзик (Intermusic) (продюсирование, организация концертов)
По проекту требуется
- Первая страница (дизайн-рисунок) рисунок или рисунки могут мыть какими угодно, вести должны на разделы портала (кто хочется взяться за эту часть обязательно ссылка на то что можете предложить и как примерно видите эту страницу). 100 у.е.
- Логотип. 50 у.е. (логотип и рисунок на первую страницу желательно делать одному человеку)
- Дизайн раздела Интермюзик - 150 у.е. (информация компании + новости и анонсы)
ТЗ и другая информация по требованию.
icq 332780370
e-mail [email protected]
Алексей
До вечера пятницы (30.11.07) принимаем всех желающих, если раньше найдется идеальный человек по какому-то разделу, я внесу изменения в сообщения, если изменений нет, значит, мы все еще в поиске.
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