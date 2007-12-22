Редизайн в стиле Web 2.0

В связи с изменением программной части проекта http://v-money.ru появилось желание поменять и дизайн. Все структурные блоки сохраняются за исключением некоторых мелких изменений.

Хочется дизайн в так называемом стиле Web 2.0, то есть

-четкий логотип - необходимо разработать под суть сайта

-простая понятная структура

-оригинальные иконки с отблесками, стеклянными и 3д эффектами

-светлые сочные тона

-округлые формы

-красивый большой шрифт

-светлый фон

Если вы понимаете суть, если есть идеи способные поразить - удивить меня, готов предложить до 7 тысяч рублей, возможно даже больше.