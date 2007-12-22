Редизайн в стиле Web 2.0

Требуется нарисовать шапку для сайта 80Cents.ru, подобную шапке на сайте 99cents.ru. Шапка должна быть такой же красивой, не использовать готовые материалы с этих сайтов. Цена шапке до 700 р., не больше, в зависимости от качества ...
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В связи с изменением программной части проекта http://v-money.ru появилось желание поменять и дизайн. Все структурные блоки сохраняются за исключением некоторых мелких изменений.
Хочется дизайн в так называемом стиле Web 2.0, то есть
-четкий логотип - необходимо разработать под суть сайта
-простая понятная структура
-оригинальные иконки с отблесками, стеклянными и 3д эффектами
-светлые сочные тона
-округлые формы
-красивый большой шрифт
-светлый фон
Если вы понимаете суть, если есть идеи способные поразить - удивить меня, готов предложить до 7 тысяч рублей, возможно даже больше.
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