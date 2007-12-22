Редизайн в стиле Web 2.0

$250
Дизайн сайтовЗавершен34 заявки348 просмотров
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В связи с изменением программной части проекта http://v-money.ru появилось желание поменять и дизайн. Все структурные блоки сохраняются за исключением некоторых мелких изменений.

Хочется дизайн в так называемом стиле Web 2.0, то есть

-четкий логотип - необходимо разработать под суть сайта

-простая понятная структура

-оригинальные иконки с отблесками, стеклянными и 3д эффектами

-светлые сочные тона

-округлые формы

-красивый большой шрифт

-светлый фон

Если вы понимаете суть, если есть идеи способные поразить - удивить меня, готов предложить до 7 тысяч рублей, возможно даже больше.

16 лет назад
vanuhan
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
dart2632
58 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
Серьезный подход. Детальная проработка. Полное взаимопонимание. Советую для серьезных проектов. Для следующего проекта решил отказаться от размещения тендера, а сразу начал работать с данным дизайнером.
Хороший заказчик и очень приятный человек. Грамотная постановка задачи. Все возникающие вопросы моментально решались по ходу проекта в спокойной и дружеской обстановке:). С оплатой проблем не было. Очень профессиональный подход. Приятно работать.Только положительные впечатления. Рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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