Дизайн интернет-магазина

Здравствуйте. Я разрабатываю сайт о культуре России (наподобие russianculture.ru). Заголовок страниц будет в шапках, которые и нужно нарисовать. Разные шапки с общей идеей для статей разделов «Культура», «Наука» и «История». Общая идея значит чтобы они не ...