нужен дизайнер (в Москве), который сделает стильный (деловой) Tamplate Joomla 1.0.13 для компании, занимающейся продажей мебели и дизайном интерьера, не интернет-магазин, плюс 4 карты проезда от Вас - ссылки на портфолио (действующие сайты) подробности, ТЗ - ...
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Здравствуйте.
Я разрабатываю сайт о культуре России (наподобие russianculture.ru). Заголовок страниц будет в шапках, которые и нужно нарисовать. Разные шапки с общей идеей для статей разделов «Культура», «Наука» и «История». Общая идея значит чтобы они не были из ряда вон выходящими. Кроме того нужны оригинальные шапки для статей раздела о культуре Украины (обязательны национальные мотивы) и для заглавной страницы. Шапки должны быть резиновыми в горизонтальной плоскости (минимальный размер - см. приложение).
Оплата:
Предоплата $100, и по $50 за каждую шапку. Итого $350. Извините, только Western Union.
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