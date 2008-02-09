Здравствуйте.

Я разрабатываю сайт о культуре России (наподобие russianculture.ru). Заголовок страниц будет в шапках, которые и нужно нарисовать. Разные шапки с общей идеей для статей разделов «Культура», «Наука» и «История». Общая идея значит чтобы они не были из ряда вон выходящими. Кроме того нужны оригинальные шапки для статей раздела о культуре Украины (обязательны национальные мотивы) и для заглавной страницы. Шапки должны быть резиновыми в горизонтальной плоскости (минимальный размер - см. приложение).

Оплата:

Предоплата $100, и по $50 за каждую шапку. Итого $350. Извините, только Western Union.