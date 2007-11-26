Дизайн сайта строительной компании

$250
Дизайн сайтовЗакрыт61 заявка347 просмотров
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Необходим дизайн сайта небольшой строительной компании

Структура сайта:

1. О компании

2. Услуги

3. Проекты // данный раздел с подробным описание, фотографиями строительных объектов

4. Новости

5. Контакты

Минимум 2 варианта, из которых будет выбран один, который и будет дорабатываться.

Дизайн сайта
16 лет назад
muratbek
Гость 
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
webvision
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
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