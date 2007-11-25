Дизайн туристического сайта

Срочно ищу дизайнера для работы над дизайном туристического сайта.

Нам необходимо создать дизайн для сайта туристической компании.

Вам необходимо будет разработать около 4-5 страниц (главная, страница с выбором стран, страница с выбором вида отдыха, страница описания тура, страница описания объекта).

Приветствуем использование концепции web2.0 при работе над этим дизайном.

Начать работу необходимо так скоро, как это возможно.

Сейчас от вас требуется принять решение, готовы ли Вы взяться за работу и сколько Вы хотите получить за нее денег.

Прошу не затягивать с принятием решения.

Для рассмотрения будут приниматься только те, у кого солидное портфолио, большой опыт работ в сфере веб-дизайна, и рекомендации. Я прошу всех остальных не тратить ни свое ни мое время.

Также, хочу заявить сразу, что придется разработать 2 разные версии дизайна, одна из которых будет выбрана и доработана. Предоплата возможна. Сроки сжатые.

Прошу трезво оценить свое время и силы.

Спасибо.

Примерное ТЗ во вложении.