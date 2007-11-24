Подсказать как сохранить видео с сайта

Есть сайт - http://www.intv-inter.net.

Нужно сохранить видеоролик с него, например, такой - http://www.intv-inter.net/v/article/?id=534025.

Пожалуйста, попробуйте сами сохранить его. Сайт не такой как YouTube.

Сохранить файл через линк, взятый с помощью правой кнопки мыши не получается.

Пожалуйста, попробуйте сами сохранить файл и посмотреть видео.