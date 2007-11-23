Пиксель-арт рисунки

Требуется дизайн для городского портала от и до. Логотип есть в векторе, но его нужно немного доделать. Портал аналогичный этим: http://www.rambler.ru/ http://www.mail.ru (тоесть тоже, почта, гороскопы, погода и т.п.). Мы готовы заплатить за главную страницу и + бюджет за ...